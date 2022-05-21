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اذاعة وتلفزيون

“دوزيم” تصور “بون ويكاند”

منذ 6 دقائق
شريط تلفزيوني من إخراج فركوس تم تأجيل إنجازه عدة مرات يجري حاليا تصوير الشريط التلفزيوني بعنوان “بون ويكاند” من إخراج وبطولة الفنان عبد الله فركوس، وذلك بعد تأجيله عدة مرات. وتم تصوير المشاهد الأولى من الشريط التلفزيوني من إنتاج القناة الثانية  بمراكش، كما انتقل الطاقم التقني والفني إلى شيشاوة لاستكمالأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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