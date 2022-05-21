fbpx
الرياضة

تيسودالي أفضل إفريقي ببلجيكا

منذ 7 دقائق
توج طارق تيسودالي، لاعب لاغونتواز البلجيكي، بجائزة الحذاء «إيبوني»، الممنوح من قبل هيأة كروية بلجيكية، لأفضل اللاعبين الأفارقة بالدوري البلجيكي الممتاز «جوبيلي»، بعد تصدره ترتيب هدافي اللاعبين الأفارقة. وجاء تتويج تيسودالي في حفل نظم، أول أمس (الخميس)، بعد المستوى الذي قدمه رفقة فريقه هذا الموسم، إذ تمكن من تسجيل 25أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة