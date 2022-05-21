الرياضة
تيسودالي أفضل إفريقي ببلجيكا
توج طارق تيسودالي، لاعب لاغونتواز البلجيكي، بجائزة الحذاء «إيبوني»، الممنوح من قبل هيأة كروية بلجيكية، لأفضل اللاعبين الأفارقة بالدوري البلجيكي الممتاز «جوبيلي»، بعد تصدره ترتيب هدافي اللاعبين الأفارقة. وجاء تتويج تيسودالي في حفل نظم، أول أمس (الخميس)، بعد المستوى الذي قدمه رفقة فريقه هذا الموسم، إذ تمكن من تسجيل 25أكمل القراءة »
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