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وطنية

وهبي في مواجهة تعويضات القضاة

منذ 8 دقائق
طالبوه بالإفراج عنها إنصافا لهم مقابل الخدمات الإضافية التي يقدمونها مازال موضوع تعويضات القضاة رهين لائحة الانتظار، إذ لم تظهر أي بوادر لحله من قبل المسؤولين، الشيء الذي دفع نادي قضاة المغرب، مرة ثانية إلى مراسلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لأجل إيجاد حل الإشكال والعمل على تسريع تنفيذ مرسومأكمل القراءة »


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