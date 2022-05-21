وطنية
وهبي في مواجهة تعويضات القضاة
طالبوه بالإفراج عنها إنصافا لهم مقابل الخدمات الإضافية التي يقدمونها مازال موضوع تعويضات القضاة رهين لائحة الانتظار، إذ لم تظهر أي بوادر لحله من قبل المسؤولين، الشيء الذي دفع نادي قضاة المغرب، مرة ثانية إلى مراسلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لأجل إيجاد حل الإشكال والعمل على تسريع تنفيذ مرسومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا