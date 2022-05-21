الرياضة
ارتباك بآسفي بسبب الرجاء والبرمجة
الفريق الأخضر يرفض مواجهة النادي العبدي وديا رفضت إدارة الرجاء الرياضي خوض مباراة ودية أمام أولمبيك آسفي، نهاية الأسبوع الجاري، بعدما ربط بهم مسؤولو آسفي الاتصال. وأكد مصدر مسؤول أن الفريق العبدي اقترح في الوهلة الأولى إجراء هذه المباراة، اليوم (السبت)، بأحد ملاعب الغولف الملكي بالجديدة، لكن الطلب ووجه بالرفض.أكمل القراءة »
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