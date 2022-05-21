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الرياضة

منافسة قوية بالبطولة المدرسية للسلة

منذ 10 دقائق
شهدت البطولة الجهوية المدرسية لكرة السلة، منافسة قوية بالقاعة المغطاة مولاي الحسن بوادي زم، أول أمس (الخميس)، والتي نظمها الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية لمديرية خريبكة، بتنسيق مع الفرع الجهوي لبني ملال خنيفرة. واحتلت مديرية إقليم بني ملال الرتبة الأولى في صنف الذكور، متبوعة بمديرية إقليم خريبكة، فيما جاءتأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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