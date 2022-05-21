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حوادث

قروض‭ ‬بالملايير‭ ‬بالسطو‭ ‬على‭ ‬العقار

منذ دقيقتين
المتورطون‭ ‬قدموا‭ ‬عقارات‭ ‬الغير‭ ‬ضمانات‭ ‬للبنك‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية تسبب‭ ‬زعماء‭ ‬مافيا‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬احتقان‭ ‬كبير،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتشف‭ ‬مالكو‭ ‬عقارات،‭ ‬أن‭ ‬بنوكا‭ ‬قامت‭ ‬بالحجز‭ ‬عليها‭ ‬ضمانا‭ ‬لقروض‭ ‬قدروها‭ ‬بالملايير،‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬زعماء‭ ‬مافيا‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬العقار،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬مزورة‭ ‬وأخرى‭ ‬متلاعب‭ ‬فيها‭ ‬للادعاء‭ ‬بأن‭ ‬لهم‭ ‬نصيبا‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬المحجوزة‭.‬أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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