حوادث
قروض بالملايير بالسطو على العقار
المتورطون قدموا عقارات الغير ضمانات للبنك بطرق احتيالية تسبب زعماء مافيا العقار في احتقان كبير، بعد أن اكتشف مالكو عقارات، أن بنوكا قامت بالحجز عليها ضمانا لقروض قدروها بالملايير، استفاد منها زعماء مافيا السطو على العقار، بناء على وثائق مزورة وأخرى متلاعب فيها للادعاء بأن لهم نصيبا في العقارات المحجوزة.أكمل القراءة »
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