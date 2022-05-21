الرياضة
عرضان من الجيش وبركان للعلوي
علمت «الصباح»، أن خالد كبيري العلوي، حارس مرمى شباب السوالم، تلقى في الأيام الأخيرة، عرضين من فريقين مغربيين، من أجل الالتحاق بأحدهما خلال الموسم المقبل. ويدرس العلوي عرض الجيش الملكي ونهضة بركان، قبل اتخاذ القرار المناسب، علما أنه تألق بشكل لافت هذا الموسم بشباب السوالم، الذي جاوره في بداية الموسمأكمل القراءة »
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