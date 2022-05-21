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حوادث

842‭ ‬معتقلا‭ ‬بالإرهاب

منذ دقيقتين
تتراوح‭ ‬عقوبة‭ ‬المتهمين‭ ‬بين‭ ‬الإعدام‭ ‬والسجن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنتين‭         (‬أرشيف‭)‬
بينهم‭ ‬فتاتان‭ ‬و78‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬شباب‭ ‬وأزيد‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬مستواهم‭ ‬التعليمي‭ ‬ضعيف بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬المتابعين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضايا‭ ‬التطرف‭ ‬العنيف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬842‭ ‬شخصا،‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬منتصف‭ ‬ماي‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمنهم‭ ‬فتاتان‭.‬ ويشكل‭ ‬الشباب‭ ‬منهم‭ ‬78‭,‬27‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم،‭ ‬موزعين‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬و370‭ ‬معتقلا‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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