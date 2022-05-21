حوادث
842 معتقلا بالإرهاب
بينهم فتاتان و78 في المائة شباب وأزيد من 58 مستواهم التعليمي ضعيف بلغ عدد المعتقلين المتابعين في إطار قضايا التطرف العنيف والإرهاب، 842 شخصا، إلى غاية منتصف ماي الجاري، ضمنهم فتاتان. ويشكل الشباب منهم 78,27 في المائة منهم، موزعين بين اثنين من الفئة العمرية أقل من 20 سنة، و370 معتقلاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا