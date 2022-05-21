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الرياضة

الكوكب يتهم الدشيرة بالتلاعب

منذ 9 دقائق
الفريق المراكشي استغرب في بيان لهدفي الفريق الخنيفري والأولمبيك يرد طالب الكوكب المراكشي الجامعة الملكية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، بفتح تحقيق في مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، نهاية الأسبوع الماضي لحساب الجولة 28 من بطولة القسم الثاني. وذكر الفريق المراكشي، في بيان، أنه «تابع باستغراب شديد الطريقة التي تعاملأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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