الرياضة
الكوكب يتهم الدشيرة بالتلاعب
الفريق المراكشي استغرب في بيان لهدفي الفريق الخنيفري والأولمبيك يرد طالب الكوكب المراكشي الجامعة الملكية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، بفتح تحقيق في مباراة شباب أطلس خنيفرة وأولمبيك الدشيرة، نهاية الأسبوع الماضي لحساب الجولة 28 من بطولة القسم الثاني. وذكر الفريق المراكشي، في بيان، أنه «تابع باستغراب شديد الطريقة التي تعاملأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا