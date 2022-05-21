وطنية
إشاعات التقاعد تثير قلق الموظفين
بوزكيري: تحديد 70 في المائة من الراتب حدا أقصى عار من الصحة يسود قلق كبير في أوساط الموظفين المقبلين على التقاعد، بسبب الأخبار المتداولة حول سيناريوهات الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد، في ظل ضعف التواصل الحكومي، في موضوع يرهن حياة آلاف الموظفين. وأثارت الإشاعات المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنابرأكمل القراءة »
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