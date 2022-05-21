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وطنية

إشاعات‭ ‬التقاعد‭ ‬تثير‭ ‬قلق‭ ‬الموظفين

منذ 7 دقائق
وقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬ضد‭ ‬إصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭           (‬أرشيف‭)‬
بوزكيري‭: ‬تحديد‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬حدا‭ ‬أقصى‭ ‬عار‭ ‬من‭ ‬الصحة يسود‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الموظفين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬التقاعد،‭ ‬بسبب‭ ‬الأخبار‭ ‬المتداولة‭ ‬حول‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الإصلاح‭ ‬المرتقب‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضعف‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي،‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬يرهن‭ ‬حياة‭ ‬آلاف‭ ‬الموظفين‭.‬ وأثارت‭ ‬الإشاعات‭ ‬المتواترة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وبعض‭ ‬المنابر‭أكمل القراءة »


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