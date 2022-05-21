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حوادث

10‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬لمروع‭ ‬طنجة

منذ دقيقتين
وضعت‭ ‬الغرفة‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬استئنافية‭ ‬طنجة،‭ ‬حدا‭ ‬مؤقتا‭ ‬لنشاط‭ ‬شاب‭ ‬كان‮ ‬يصنف‭ ‬ضمن‭ ‬أخطر‭ ‬المجرمين‭ ‬بالمدينة،‭ ‬نفذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬طالت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بأحياء‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمدينة،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تابعته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بجناية‭ “‬الضرب‭ ‬والجرح‭ ‬المفضيين‭ ‬لعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬واعتراض‭ ‬سبيل‭ ‬المواطنين‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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