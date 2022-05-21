حوادث
10 سنوات سجنا لمروع طنجة
وضعت الغرفة الجنائية الأولى لدى استئنافية طنجة، حدا مؤقتا لنشاط شاب كان يصنف ضمن أخطر المجرمين بالمدينة، نفذ سلسلة من الاعتداءات طالت عددا من المواطنين بأحياء مختلفة بالمدينة، وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية، بعد أن تابعته النيابة العامة بجناية “الضرب والجرح المفضيين لعاهة مستديمة واعتراض سبيل المواطنينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا