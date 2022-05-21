اذاعة وتلفزيون
“المهمة الأولى” على “نتفليكس”
أعلنت شبكة “نتفليكس” عن بث حلقات برنامج “المهمة الأولى”، وهو برنامج ياباني شهير من فئة برامج تلفزيون الواقع، تقوم فكرته على إرسال أطفال صغار للقيام بمهمة شيقة بمفردهم لأول مرة في حياتهم. ويسلط البرنامج، الذي حقق نجاحا مبهرا في اليابان على مدار ثلاثة عقود، الضوء على الأطفال الذين تتراوح أعمارهمأكمل القراءة »
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