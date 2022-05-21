الصباح الفني
قالوا
الغزالي نشرت الإعلامية والممثلة دلال الغزالي ستوري على “إنستغرام”، كتبت فيه “الاحترام المتبادل واجب، وإذا تلقيت عكس ما أبديه من احترام لشخص ما فليتقبل رد فعلي”. أحرار كتبت الممثلة لطيفة أحرار على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الشخص الذي يمشي مستقيما يجد دائما الطريق واسعا إلى حد ما”. الآغا كتبأكمل القراءة »
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