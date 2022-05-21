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الصباح الفني

قالوا

منذ 7 دقائق
‮ ‬الغزالي نشرت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬دلال‭ ‬الغزالي‭ ‬ستوري‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭ “‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬واجب،‭ ‬وإذا‭ ‬تلقيت‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬أبديه‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬لشخص‭ ‬ما‭ ‬فليتقبل‭ ‬رد‭ ‬فعلي‭”.‬ أحرار كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬لطيفة‭ ‬أحرار‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يمشي‭ ‬مستقيما‭ ‬يجد‭ ‬دائما‭ ‬الطريق‭ ‬واسعا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭”.‬ الآغا كتب‭أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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