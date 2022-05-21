fbpx
حوادث

سفاح مجزرة سلا بسجن العرجات

منذ دقيقتين
خلافات حول 164 مليونا وراء ذبح أفراد أسرة وإضرام النار فيهم أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء السبت الماضي، بإيداع المشتبه في ارتكابه مجزرة حي الرحمة التي شهدتها سلا قبل سنة وثلاثة أشهر، والتي راح ضحيتها ستة أشخاص، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بالسهول، ويتعلق الأمر بأسرة تتكونأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة