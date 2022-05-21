حوادث
سفاح مجزرة سلا بسجن العرجات
خلافات حول 164 مليونا وراء ذبح أفراد أسرة وإضرام النار فيهم أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء السبت الماضي، بإيداع المشتبه في ارتكابه مجزرة حي الرحمة التي شهدتها سلا قبل سنة وثلاثة أشهر، والتي راح ضحيتها ستة أشخاص، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بالسهول، ويتعلق الأمر بأسرة تتكونأكمل القراءة »
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