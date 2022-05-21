حوادث
اعتقال مفتش شرطة بآسفي
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، صباح أمس (الجمعة)، بوضع مفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الأولى، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح والسكر العلني البين. واستنادا إل مصادر «الصباح»، فإن مفتش الشرطة المذكور، كان في حالة سكر بين، لما هاجم منزل امرأةأكمل القراءة »
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