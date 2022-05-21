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حوادث

اعتقال‭ ‬مفتش‭ ‬شرطة‭ ‬بآسفي‭ ‬

منذ دقيقتين
أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بآسفي،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬بوضع‭ ‬مفتش‭ ‬شرطة‭ ‬يعمل‭ ‬بالدائرة‭ ‬الأمنية‭ ‬الأولى،‭ ‬رهن‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالضرب‭ ‬والجرح‭ ‬والسكر‭ ‬العلني‭ ‬البين‭.‬ واستنادا‭  ‬إل‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬الصباح‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬مفتش‭ ‬الشرطة‭ ‬المذكور،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬بين،‭ ‬لما‭ ‬هاجم‭ ‬منزل‭ ‬امرأة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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