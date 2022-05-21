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البحار تنهي “على الهامش”
فيلم سينمائي دخل مرحلة المونتاج من بطولة الإدريسي وداداس وبن جبارة انتهت المخرجة جيهان البحار، أخيرا، من تصوير فيلمها السينمائي الطويل الثاني الذي يحمل عنوان “على الهامش”، الذي ينتظر أن يدخل مرحلة “التوضيب” خلال الأيام المقبلة. واختارت البحار أن تعود إلى القاعات السينمائية بـ”على الهامش”، بعد تجربتها الأولى من خلالأكمل القراءة »
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