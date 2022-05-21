الرياضة
أربعة دروس من عرس “الماص” والوداد
في مقدمتها البروتوكول الأمني ووعي الجماهير وحالة الملعب ورضى المشجعين عن فريقيهما تركت مباراة المغرب الفاسي والوداد الرياضي، الأربعاء الماضي، عن الدورة 23 من بطولة القسم الأول لكرة القدم، بالملعب الكبير بفاس، مجموعة من الدروس والمكتسبات، في ما يتعلق بتنظيم المباريات، ومكافحة أحداث الشغب، التي وسمت كرة القدم الوطنية فيأكمل القراءة »
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