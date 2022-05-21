الصباح الفني
الداودية تطرح “كالو ليا”
طرحت الفنانة الشعبية زينة الداودية على قناتها الرسمية على “يوتوب” أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “كالو ليا”، التي بدأت في الترويج لها خلال الآونة الأخيرة. وتحرص الداودية في أغانيها تناول أغان تستوحي مواضيعها من واقع المجتمع المغربي، كما أنها تؤديها بألحان متنوعة تلبية منها لرغبات جمهورها، إلى جانب أنها تتقن أداءأكمل القراءة »
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