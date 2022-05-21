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الصباح الفني

الداودية‭ ‬تطرح‭ “‬كالو‭ ‬ليا‭”‬

منذ 6 دقائق
طرحت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشعبية‭ ‬زينة‭ ‬الداودية‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬كالو‭ ‬ليا‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬ وتحرص‭ ‬الداودية‭ ‬في‭ ‬أغانيها‭ ‬تناول‭ ‬أغان‭ ‬تستوحي‭ ‬مواضيعها‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تؤديها‭ ‬بألحان‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبية‭ ‬منها‭ ‬لرغبات‭ ‬جمهورها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنها‭ ‬تتقن‭ ‬أداء‭أكمل القراءة »


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