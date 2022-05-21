حوادث
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محاكمة فتاة حرضت كلبها على قتل قط أخرت ابتدائية فاس، أخيرا، محاكمة عشرينية في حالة سراح، حرضت كلبها الشرس على قتل قط صغير، وثق شريط فيديو أحداثه، محددة 20 يونيو المقبل، تاريخا لثاني جلسة للبت في ملفها الجنحي التلبسي. ولم يتيسر في أولى جلسات محاكمتها بعد 12 يوما إحالة ملفهاأكمل القراءة »
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