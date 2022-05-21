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“ملتقى حروف” بدار الشعر بمراكش
تنظم دار الشعر بمراكش اليوم، (السبت)، النسخة الخامسة من “ملتقى حروف”، والذي يحتفي بأطفال وشباب ورشات الكتابة الشعرية، التي أنهت موسمها الخامس نهاية أبريل الماضي. وسيعرف الملتقى الخامس، الذي يشكل فضاء للمنتدى القرائي الثاني للطفل، قراءات شعرية وتقديم لوحات شعرية ومسرحية (كورال الأطفال) وفقرة معارضات شعرية وأيضا فقرات موسيقية ل”ثلاثيأكمل القراءة »
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