حوادث
عربات بيع المأكولات… “اللي ما قتلت تسمن”
عشوائية وانعدام معايير السلامة والسلطات في دار غفلون وصحة المواطن بيد الله إذا كانت النظافة ووجود مرحاض ومكان لغسل اليدين وظروف تخزين وعرض المأكولات شرطا أساسيا للحصول على رخصة مزاولة بيع المأكولات الجاهزة، فإن الواقع بشوارع وأحياء البيضاء وعدد من مدن المملكة يكشف عكس ذلك، ويفضح جريمة عرض مواد غيرأكمل القراءة »
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