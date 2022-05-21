خاص
”مدينة بيس” تخسر نزاع 434 مليارا
طالبت جماعة البيضاء بتعويض عن فسخ عقدها والقضية راجت بإدارية البيضاء تجميع أسطول الحافلات المهترئة بعد فسخ العقد من بين المؤاخذات تفاقم أزمة النقل وعدم تغطية الخطوط بالقدر الكافي تسارع شركة “مدينة بيس” الزمن لتبليغ حكم إداري، ضد الجماعة الحضرية للبيضاء، ومؤسسة التعاون بين الجماعات ووزارة الداخلية، وباقي الأطراف، قضيأكمل القراءة »
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