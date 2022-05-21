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خاص

‭”‬مدينة‭ ‬بيس‭” ‬تخسر‭ ‬نزاع‭ ‬434‭ ‬مليارا

منذ 7 دقائق
ضمن‭ ‬دفوع‭ ‬الجماعة‭ ‬أن‭ ‬الحافلات‭ ‬تتعرض‭ ‬للاحتراق‭ ‬
طالبت‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬بتعويض‭ ‬عن‭ ‬فسخ‭ ‬عقدها‭ ‬والقضية‭ ‬راجت‭ ‬بإدارية‭ ‬البيضاء تجميع أسطول الحافلات المهترئة بعد فسخ العقد من‭ ‬بين‭ ‬المؤاخذات‭ ‬تفاقم‭ ‬أزمة‭ ‬النقل‭ ‬وعدم‭ ‬تغطية‭ ‬الخطوط‭ ‬بالقدر‭ ‬الكافي تسارع‭ ‬شركة‭ “‬مدينة‭ ‬بيس‭” ‬الزمن‭ ‬لتبليغ‭ ‬حكم‭ ‬إداري،‭ ‬ضد‭ ‬الجماعة‭ ‬الحضرية‭ ‬للبيضاء،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وباقي‭ ‬الأطراف،‭ ‬قضي‭أكمل القراءة »


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