الرياضة
وراد يسترجع طالب ربه والحراش
الفريق الخريبكي يخوض مباراة الوداد بصفوف مكتملة يسترجع أولمبيك خريبكة خدمات المهاجمين أيوب طالب ربه وإسماعيل الحراش، ومتوسط ميدانه جلال طشطاش، خلال المباراة التي تجمعه بالوداد الرياضي، غدا (الأحد)، بملعب محمد الخامس، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. ويخوض أولمبيك خريبكة مباراة الوداد بصفوف مكتملة، بحثا عن العودة بنتيجةأكمل القراءة »
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