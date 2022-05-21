حوادث
تحاليل لكشف المواد الفاسدة
الكيميائية والفيزيائية تنجز في مختبر وحيد بالبيضاء ومطالب بتوسيعها لتشمل جل المدن يعنى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بمهام كثيرة، من بينها ضمان المراقبة والحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني على المستوى الوطني وعلى الحدود، وضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية منها المواد الأولية بما فيها المواد البحرية والمواد الخاصةأكمل القراءة »
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