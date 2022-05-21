الرياضة
55 مليونا غرامة جديدة على مريرت
بات شباب مريرت الممارس في القسم الوطني هواة، مطالبا بدفع غرامة مالية قدرها 55 مليونا، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل السماح له بإجراء الانتدابات خلال الموسم المقبل. وعانى مريرت خلال الموسم الحالي مشكل المنع من الانتدابات، بعدما عجزت خزينة الفريق عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده، بعدما ثبتأكمل القراءة »
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