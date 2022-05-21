الصباح الفني
”ليغراند” تستعرض تجربتها في “الشارقة القرائي”
الكاتبة الأمريكية قالت إنها لم تستسلم لرفض دور نشر لكتاباتها في بدايتها تقاسمت الكاتبة الأمريكية كلير ليغراند تجربتها في عالم النشر والتأليف مع طلبة المدارس في جلسة تفاعليّة ممتعة،ضمن فعاليات “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، إذ تحدثت في لقاء مفتوح وتفاعلي عن جوانب من مسارها لخصتها في مجموعة أفكار ومبادئ منأكمل القراءة »
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