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الصباح الفني

‭”‬ليغراند‭” ‬تستعرض‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ “‬الشارقة‭ ‬القرائي‭”‬

منذ 12 دقيقة
الكاتبة‭ ‬كلير‭ ‬ليغراند‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭   (‬خاص‭)‬
الكاتبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تستسلم‭ ‬لرفض‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬لكتاباتها‭ ‬في‭ ‬بدايتها تقاسمت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كلير‭ ‬ليغراند‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النشر‭ ‬والتأليف‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬تفاعليّة‭ ‬ممتعة،ضمن‭ ‬فعاليات‭ “‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬تحدثت‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مفتوح‭ ‬وتفاعلي‭ ‬عن‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬مسارها‭ ‬لخصتها‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬أفكار‭ ‬ومبادئ‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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