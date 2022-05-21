حوادث
الشرطة الإدارية…وجود مثل العدم
أصبحت في قفص الاتهام بسبب كثرة المخالفين ورؤساء المجالس معنيون أعطيت الانطلاقة الرسمية للعمل بالشرطة الإدارية في مختلف مقاطعات المملكة منذ سنوات، بغرض الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة. وأصدر المشرع المغربي مجموعة من القوانين لحماية المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف داخل المنظومة الاقتصادية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا