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حوادث

الشرطة الإدارية…وجود مثل العدم

منذ 14 دقيقة
أصبحت في قفص الاتهام بسبب كثرة المخالفين ورؤساء المجالس معنيون أعطيت الانطلاقة الرسمية للعمل بالشرطة الإدارية في مختلف مقاطعات المملكة منذ سنوات، بغرض الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة. وأصدر المشرع المغربي مجموعة من القوانين لحماية المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف داخل المنظومة الاقتصادية،أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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