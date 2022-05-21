حوادث
العثور على جثة امرأة بالجديدة
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس (الخميس)، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بإحالة جثة امرأة في عقدها الخامس تتحدر من البيضاء، على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة لتشريحها، بعد أن عثر عليها داخل شقتها بإقامة سكنية بطريق مراكش. وكشفت المصادر أن الهالكةأكمل القراءة »
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