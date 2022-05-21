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حوادث

العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬بالجديدة

منذ 14 دقيقة
أمر‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬عناصر‭ ‬المصلحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية،‭ ‬بإحالة‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬عقدها‭ ‬الخامس‭ ‬تتحدر‭ ‬من‭ ‬البيضاء،‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬حفظ‭ ‬الأموات‭ ‬بالمستشفى‭ ‬الإقليمي‭ ‬للجديدة‭ ‬لتشريحها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬داخل‭ ‬شقتها‭ ‬بإقامة‭ ‬سكنية‭ ‬بطريق‭ ‬مراكش‭.       ‬ ‭ ‬وكشفت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الهالكة‭أكمل القراءة »


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