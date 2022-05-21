الرياضة
رسالة رياضية: برمجة
دخلت البطولة الوطنية لكرة القدم مراحلها الحاسمة، سواء بالنسبة إلى أمر اللقب، والمراكز المؤهلة إلى المسابقات الخارجية، أو بالنسبة إلى أمر النزول. ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل من المقبول أن تصل المنافسات إلى هذه المرحلة المصيرية دون أن تعرف الأندية مواعيد مبارياتها المتبقية؟ هذا الوضع، تعيشه البطولة الوطنية منذأكمل القراءة »
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