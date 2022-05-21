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الرياضة

رسالة رياضية: برمجة

منذ 11 دقيقة
عبد الإله المتقي
دخلت البطولة الوطنية لكرة القدم مراحلها الحاسمة، سواء بالنسبة إلى أمر اللقب، والمراكز المؤهلة إلى المسابقات الخارجية، أو بالنسبة إلى أمر النزول. ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل من المقبول أن تصل المنافسات إلى هذه المرحلة المصيرية دون أن تعرف الأندية مواعيد مبارياتها المتبقية؟ هذا الوضع، تعيشه البطولة الوطنية منذأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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