الأولى
“بي سي إر” يربك الحكومة
ثلاثة بيانات متناقضة والكيل بمكيالين لمغاربة الخارج ومواطني الداخل غابت الجرأة عن الحكومة الحالية، في الحديث مع المغاربة بلغة مفهومة، وتصحيح خطئها الوارد في بيان ما وصف بإلغاء اختبار “بي سي إر”، ووكلت وزارة الصحة وشركة الخطوط الملكية المغربية، لتصحيح خطئها، غير أن اللذين أوكلت لهما المهمة، زادا الطين بلة.أكمل القراءة »
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