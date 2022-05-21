ملف الصباح
الخراطي: السلامة الصحية خارج المراقبة
رئيس جمعية حقوق المستهلك أكد وجود فوضى والوضعية القانونية مثل “الوجه المشروك” دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة العمل على التصدي للفوضى العارمة، التي يعرفها مجال السلامة الصحية، والتي تعتبر أولى خطواتها إيجاد حل للوضعية القانونية. عن هذا الموضوع ومحاور أخرى، يتحدث الخراطي ل»الصباح» في الحوار التالي:أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا