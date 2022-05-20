خاص
رحلة تجنيد حماة الوطن
«الصباح» في قلب ثكنة بنكرير لمعاينة استقبال وانتقاء المرشحين للتجنيد خالد العطاوي / تصوير (عبد المجيد بزيوات) الساعة الخامسة صباحا… حافلات تصل إلى القاعدة العسكرية في بنكرير، وعلى متنها شباب متحمسون لبداية مسار جديد في حياتهم، بعدما اختاروا التجنيد الإجباري، آملين أن يفتح أمامهم صفحة جديدة عنوانها «زرع قيم حبأكمل القراءة »
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