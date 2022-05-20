الأولى
اعتقال “بزناسة” عذبت صغيرتها
باشرت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، الثلاثاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أم متورطة في احتجاز ابنتها القاصر وتعذيبها بالضرب والكي، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية. وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق مع الموقوفة، البالغة من العمر 25 سنة، بعد أن أطاح بهاأكمل القراءة »
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