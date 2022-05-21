fbpx
الرياضة

الإصابات تربك الركراكي أمام خريبكة

منذ 11 دقيقة
طبيب الوداد: عاد أن يصاب اللاعبون بسبب ضغط المباريات أربكت الإصابات حسابات وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي، الذي يستعد لاستضافة أولمبيك خريبكة، غدا (الأحد)، بداية من السادسة والربع، بملعب محمد الخامس، لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة. وذكر مصدر مطلع أن الركراكي لم يحسم في مشاركة عدد من اللاعبين لأسبابأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة