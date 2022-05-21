الرياضة
الإصابات تربك الركراكي أمام خريبكة
طبيب الوداد: عاد أن يصاب اللاعبون بسبب ضغط المباريات أربكت الإصابات حسابات وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي، الذي يستعد لاستضافة أولمبيك خريبكة، غدا (الأحد)، بداية من السادسة والربع، بملعب محمد الخامس، لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة. وذكر مصدر مطلع أن الركراكي لم يحسم في مشاركة عدد من اللاعبين لأسبابأكمل القراءة »
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