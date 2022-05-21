الرياضة
عصبة طنجة تحسم مباريات السد
أفرجت عصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم عن مواعيد مباريات السد الخاصة بالقسم الممتاز، المؤهلة للصعود إلى القسم الثاني هواة. وتجرى مباراة نصف النهائي الأول بين رجاء بني مكادة وعلم طنجة السبت 28 ماي الجاري على الساعة الخامسة، كما يحتضن الملعب نفسه مباراة نصف النهائي الثاني بين شباب ودادأكمل القراءة »
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