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الرياضة

غزواني وكروي يعودان للسوالم

منذ 6 دقائق
انضم ياسين غزواني ورضوان كروي، لتداريب شباب السوالم، استعدادا لمباراة سريع وادي زم. والتحق غزواني بتداريب شباب السوالم، بعد تخلصه من الإصابة في الفخذ، أمام الفتح ، إذ اضطر لمغادرة ملعب مولاي الحسن بالرباط، تاركا المهمة لمحسن الربيبي في الشوط الأول. واستأنف كروي تداريبه الجماعية، بعد تماثله للشفاء، وسيستفيد منأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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