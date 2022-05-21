الرياضة
غزواني وكروي يعودان للسوالم
انضم ياسين غزواني ورضوان كروي، لتداريب شباب السوالم، استعدادا لمباراة سريع وادي زم. والتحق غزواني بتداريب شباب السوالم، بعد تخلصه من الإصابة في الفخذ، أمام الفتح ، إذ اضطر لمغادرة ملعب مولاي الحسن بالرباط، تاركا المهمة لمحسن الربيبي في الشوط الأول. واستأنف كروي تداريبه الجماعية، بعد تماثله للشفاء، وسيستفيد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا