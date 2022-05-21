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الرياضة

شد الحبل متواصل مع زياش

منذ 7 دقائق
مهاجم تشيلسي رفض استقبال خاليلوزيتش ولائحة المنتخب الأسبوع المقبل علمت «الصباح» أن هناك محاولات لإقناع حكيم زياش، المحترف بتشيلسي الإنجليزي، بالعودة مجددا إلى المنتخب الوطني، من أجل المشاركة معه في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وتدخلت العديد من الأطراف، ضمنهم دوليون سابقون، من أجل تذويب جليد الخلافات بين وحيد خاليلوزيتش،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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