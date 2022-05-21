الرياضة
شد الحبل متواصل مع زياش
مهاجم تشيلسي رفض استقبال خاليلوزيتش ولائحة المنتخب الأسبوع المقبل علمت «الصباح» أن هناك محاولات لإقناع حكيم زياش، المحترف بتشيلسي الإنجليزي، بالعودة مجددا إلى المنتخب الوطني، من أجل المشاركة معه في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وتدخلت العديد من الأطراف، ضمنهم دوليون سابقون، من أجل تذويب جليد الخلافات بين وحيد خاليلوزيتش،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا