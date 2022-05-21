الرياضة
مجلس المدينة يقلص حصة “كازا إيفنت”
يتجه مجلس المدينة نحو تقليص نسبة مداخيل “كازا إيفنت” من ملعب محمد الخامس. وحسب معلومات “الصباح”، فإن أعضاء مجلس البيضاء وافقوا على هذا المقترح، خلال الدورة الأخيرة التي انعقدت أول أمس (الخميس). وحددت مصادر “الصباح”، نسبة تخفيض مداخيل “دونور” التي سيتم الكشف عنها خلال الاجتماع المقبل، في سبعة في المائة،أكمل القراءة »
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