fbpx
الرياضة

مجلس المدينة يقلص حصة “كازا إيفنت”

منذ 3 دقائق
يتجه مجلس المدينة نحو تقليص نسبة مداخيل “كازا إيفنت” من ملعب محمد الخامس. وحسب معلومات “الصباح”، فإن أعضاء مجلس البيضاء وافقوا على هذا المقترح، خلال الدورة الأخيرة التي انعقدت أول أمس (الخميس). وحددت مصادر “الصباح”، نسبة تخفيض مداخيل “دونور” التي سيتم الكشف عنها خلال الاجتماع المقبل، في سبعة في المائة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة