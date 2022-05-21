حوادث
تفاصيل استباحة ملتح جسد ابنته
جنايات فاس ثبتت إدانته ب30 سنة سجنا وأداءه 10 ملايين للضحية أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 17 ماي، قرارا ابتدائيا آخذ بقالا ملتحيا عمره 55 سنة، تسبب في حمل ابنته القاصر، بجناية «هتك عرض بالعنف الناتج عنه الافتضاض من قبل أحد الأصول» طبقا للفصول 485 و487أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا