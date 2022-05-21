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حوادث

تفاصيل استباحة ملتح جسد ابنته

منذ دقيقتين
جنايات فاس ثبتت إدانته ب30 سنة سجنا وأداءه 10 ملايين للضحية أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 17 ماي، قرارا ابتدائيا آخذ بقالا ملتحيا عمره 55 سنة، تسبب في حمل ابنته القاصر، بجناية «هتك عرض بالعنف الناتج عنه الافتضاض من قبل أحد الأصول» طبقا للفصول 485 و487أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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