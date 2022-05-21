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الرياضة

“فيفا” يصدم حدقة والكعواشي

منذ 7 دقائق
Moroccan referee Redouane Jiyed (C) whistles for a goal after a VAR review during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) quarter final football match between Nigeria and South Africa at Cairo international stadium on July 9, 2019. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
اكتفى بتعيين جيد وزوراق في «الفار» وحكم مغربي الأصل حاضر صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المديرية واللجنة المركزية للتحكيم بالاكتفاء بتعيين رضوان جيد وعادل زوراق، ضمن قائمة حكام تقنية الحكم المساعد “فار” المتكونة من 24 حكما. وبينما كانت المديرية واللجنة المركزية للتحكيم، اللتان يرأسهما يحيى حدقة وجمال الكعواشي، تتوقعانأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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