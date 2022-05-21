الرياضة
“فيفا” يصدم حدقة والكعواشي
اكتفى بتعيين جيد وزوراق في «الفار» وحكم مغربي الأصل حاضر صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المديرية واللجنة المركزية للتحكيم بالاكتفاء بتعيين رضوان جيد وعادل زوراق، ضمن قائمة حكام تقنية الحكم المساعد “فار” المتكونة من 24 حكما. وبينما كانت المديرية واللجنة المركزية للتحكيم، اللتان يرأسهما يحيى حدقة وجمال الكعواشي، تتوقعانأكمل القراءة »
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