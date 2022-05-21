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مواد كيماوية في أسمدة فلاحية

منذ 10 ثواني
دراسات كشفت تسببها في أمراض سرطانية والعقم وتأثيرها على الفرشة المائية والأراضي الزراعية كشفت دراسات علمية أن الاستعمال المفرط للمواد الكيماوية في القطاع الفلاحي، يتسبب في إصابات بالسرطان وغيرها من الأمراض التنفسية والهضمية والتناسلية، لتضمنها مواد خطيرة على صحة وسلامة المواطنين، وعلى البيئة والحيوانات وعلى الفرشة المائية، بفعل تسرب الموادأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني


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