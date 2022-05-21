اذاعة وتلفزيون
لمكيمل في فيلم سينمائي
بدأت الممثلة مونية لمكيمل تصوير أحداث فيلم سينمائي جديد اختارت تقاسم صورة من كواليسه والشخصية التي تتقمصها، مع متابعيها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وعلقت لمكيمل على الصورة قائلة “سعيدة جدا أن أعلن بداية تصوير فيلم سينمائي جديد بشخصية جديدة لها مكانة خاصة في قلبي، إنها شخصية الزوهرة”. واسترسلت لمكيمل قائلةأكمل القراءة »
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