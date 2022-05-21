مجتمع
المحروقات تهدد الأسطول البحري بالحسيمة
خرج مهنيو قطاع الصيد البحري بالحسيمة، عن صمتهم وحذروا من الوضع الذي يعيشه القطاع بميناء المدينة، بسبب الزيادات المسترسلة في أسعار المحروقات. وهددت العديد من مراكب الصيد الساحلي بالحسيمة بتعليق رحلاتها البحرية لصيد الأسماك، نتيجة الارتفاع الصاروخي للمحروقات، ما يهدد معه بتوقف نشاط صيد السمك بالمنطقة. وأصبحت مجموعة من مراكبأكمل القراءة »
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