ملف الصباح
ما يحجز أقل بكثير مما يروج
طرح تواتر عمليات حجز لحوم فاسدة بمحلات وأسواق بالبيضاء وخارجها، استفهامات عريضة حول السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للاستهلاك، وضعف آليات حماية المستهلك، سيما أن العمليات الأمنية، جاءت صدفة، ما يعني أن الكميات المحجوزة، لا تشكل إلا جزءا ضئيلا مما يتسرب خلسة إلى الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم ومحلات الشواء المنتشرة فيأكمل القراءة »
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