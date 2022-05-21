الأولى
حرب القمح تدق طبولها
الاحتياطي يكفي لـ 4 أشهر وإنفاق 200 مليار إضافية لضمان الخبز للمواطنين اشتد الخناق على الدول غير المنتجة للقمح، بعد احتدام الحرب الروسية الأوكرانية، واستخدام الآليات الاقتصادية لربح المعارك المشتعلة، عبر توقيف بعض الدول المنتجة لهذه المادة الحيوية، صادراتها إلى الخارج، للمحافظة على مخزونها الوطني، تحسبا لاستمرار الحرب الاقتصادية العالمية.أكمل القراءة »
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