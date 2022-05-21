الرياضة
ضغوط على السبعاوي للعب لبلجيكا
الاتحاد البلجيكي يواصل شد الحبل مع الجامعة قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم شد الحبل مع الجامعة الملكية المغربية للعبة، في ملف إلياس السبعاوي، لاعب بيرشوت البلجيكي، بعد قراره الأخير حمل قميص المنتخب الوطني الأولمبي المغربي، ورفضه الدعوات المتكررة للعب مع المنتخب البلجيكي. وعلمت “الصباح”، أن الاتحاد البلجيكي جدد دعوته للسبعاويأكمل القراءة »
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