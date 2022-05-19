أســــــرة
نصائح
< الزنك يأتي الزنك على رأس المعادن المهمة التي يجب التأكيد من تعزيز نسبتها في الجسم، لأنه يقوي الجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بالاكتئاب. وتظهر عدة أعراض نتيجة نقص الزنك منها حدوث تشققات بزوايا الفم والتهاب باللثة، والإصابة بفيروس الهيربس بشكل متكرر، والإصابة بالأرق واضرابات النوم، وتكرار الإصابة بالأنفلونزا والإسهال،أكمل القراءة »
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