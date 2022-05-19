اذاعة وتلفزيون
فيلم الكلاعي يخلد اليوم العالمي للتوحد
عمل من إنتاج “دوزيم” للتحسيس والتوعية وتغيير الأحكام السلبية عرض المخرج عبد السلام الكلاعي نهاية الأسبوع الماضي بطنجة فيلمه بعنوان “ستة أشهر ويوم”، في إطار تخليد اليوم العالمي للتوحد ضمن أمسية سينمائية نظمت، من قبل جمعية “نجدة التوحديين للشباب والكبار بطنجة”. وإيمانا من الجمعية أن الفن السابع يعتبر من الوسائطأكمل القراءة »
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