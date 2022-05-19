الرياضة
لاركيت مديرا تقنيا بالسعودية
عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، المغربي ناصر لاركيت، مديرا تقنيا للاتحاد، خلفا للروماني إيوان لوبيسكو، بعدما استقال من مهامه بمارسيليا الفرنسي. واختار الاتحاد السعودي لاركيت، لخبرته الكبيرة في الميدان، إذ سبق له العمل مديرا تقنيا بالجامعة الملكية لكرة القدم، من 2014 إلى 2019، فيما اشتغل بأكاديميات نواد عديدة، من بينهاأكمل القراءة »
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