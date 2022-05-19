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الرياضة

ميسي الأكبر دخلا في العالم

منذ 10 دقائق
ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية المتخصصة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، هو الرياضي الأعلى دخلا في العالم. وحسب تقرير المجلة التي تعده سنويا، فإن ميسي قد حقق دخلا يساوي 130 مليون أورو في 12 شهرا الأخيرة، ليحافظ على صدارة الرياضيين الأكثر دخلا، للمرة الثانية.   واستندت “فوربس” في تقريرها،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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